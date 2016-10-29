В Украине нужно запретить указание коммерческого названия лекарств в рецептах - мнение

А заодно возобновить практику продажи лекарств по рецептам, снизив количество безрецептурных препаратов, считает Юлия Самаева.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.
"Антикоррупционным органам следует заинтересоваться денежными перечислениями, которые некоторые чиновники министерства и сотрудники Государственного экспертного центра Минздрава регулярно получают от фармакологических компаний. ZN.UA, например, поинтересовалось и ужаснулось…", - говорится в статье.
"Обвинить врачей в сговоре с большой фармой с учетом того, что врач — одна из самых низкооплачиваемых профессий в стране, сложно. Доказать этот сговор тоже непросто. Врачу порекомендовал производитель, врач порекомендовал пациенту, препарат наверняка сертифицирован и помогает — не придерешься. Но все предыдущие попытки запустить реимбурсацию уперлись именно в то, что пациентам назначали не лечащее вещество, а конкретный бренд", - пишет Самаева.
По ее мнению, единственный способ прекратить подобные спекуляции — законодательно утвердить форму рецепта, не допускающую указание коммерческого названия лекарств. А заодно возобновить практику продажи лекарств по рецептам, снизив количество безрецептурных препаратов.
"Да, неудобство для потребителя, стремящегося к самолечению, но это правильно с точки зрения контроля рынка", - говорится в статье.
Напомним, как заявил ZN.UA Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения, отсутствие реформ в сфере здравоохранения отразилось не только на финансировании медицины государством, но и на затратах граждан - 50% медицинских услуг и медикаментов в прошлом году оплачивали люди.
Подробнее читайте в статье Юлии Самаевой "Реформаторский укол" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA