В Украине нужно запретить указание коммерческого названия лекарств в рецептах - мнение

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А заодно возобновить практику продажи лекарств по рецептам, снизив количество безрецептурных препаратов, считает Юлия Самаева.

Врачи рекомендуют конкретный бренд, а не активное вещество Андрей Товстыженко, ZN.UA

В рецептах для украинцев до сих пор записывают коммерческое название препарата, а не активное вещество, при этом фармакологическими компаниями выстроена целая схема продвижения препаратов на рынке, активное участие в которой принимают как чиновники Министерства здравоохранения, так и врачи.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"Антикоррупционным органам следует заинтересоваться денежными перечислениями, которые некоторые чиновники министерства и сотрудники Государственного экспертного центра Минздрава регулярно получают от фармакологических компаний. ZN.UA, например, поинтересовалось и ужаснулось…", - говорится в статье.



"Обвинить врачей в сговоре с большой фармой с учетом того, что врач — одна из самых низкооплачиваемых профессий в стране, сложно. Доказать этот сговор тоже непросто. Врачу порекомендовал производитель, врач порекомендовал пациенту, препарат наверняка сертифицирован и помогает — не придерешься. Но все предыдущие попытки запустить реимбурсацию уперлись именно в то, что пациентам назначали не лечащее вещество, а конкретный бренд", - пишет Самаева.

По ее мнению, единственный способ прекратить подобные спекуляции — законодательно утвердить форму рецепта, не допускающую указание коммерческого названия лекарств. А заодно возобновить практику продажи лекарств по рецептам, снизив количество безрецептурных препаратов.

"Да, неудобство для потребителя, стремящегося к самолечению, но это правильно с точки зрения контроля рынка", - говорится в статье.



Напомним, как заявил ZN.UA Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения, отсутствие реформ в сфере здравоохранения отразилось не только на финансировании медицины государством, но и на затратах граждан - 50% медицинских услуг и медикаментов в прошлом году оплачивали люди.

Подробнее читайте в статье Юлии Самаевой "Реформаторский укол" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".