В Украине на выходных ожидаются сложные погодные условия

Черноморский циклон принесет морозы, метели, снегопады и гололед.
Так, в Одесской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, южных районах Киевской и восточных районах Винницкой областей ожидаются снегопады. Высота снежного покрова достигнет 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях – до 35 см. Ожидаются сильные и продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях - гололед на дорогах и обледенение линий электропередач.
В Киеве минимальная температура снизится до -15-18°, прирост снежного покрова составит 10-15 см.
В западных и северных областях страны ожидается резкое снижение температуры воздуха до 11-16° мороза, в Карпатах и Прикарпатье – до 20-25° мороза.
С 9 января ожидается улучшение погодных условий и прекращение опасных погодных явлений.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.ZN.UA