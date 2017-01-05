В Украине на выходных ожидаются сложные погодные условия

Черноморский циклон принесет морозы, метели, снегопады и гололед.

Высота снежного покрова местами достигнет 35 см

По данным Укргидрометцентра, на террирторию Украины движется активный Черноморский циклон. Он принесет сильные снегопады, метели, обледенение и заносы. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили ов разных регионах Украины с 6 по 8 января.

Так, в Одесской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, южных районах Киевской и восточных районах Винницкой областей ожидаются снегопады. Высота снежного покрова достигнет 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях – до 35 см. Ожидаются сильные и продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях - гололед на дорогах и обледенение линий электропередач.

В Киеве минимальная температура снизится до -15-18°, прирост снежного покрова составит 10-15 см.

В западных и северных областях страны ожидается резкое снижение температуры воздуха до 11-16° мороза, в Карпатах и Прикарпатье – до 20-25° мороза.

С 9 января ожидается улучшение погодных условий и прекращение опасных погодных явлений.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.