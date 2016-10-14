В Украине на выходных ожидается холодная и сухая погода

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Днем в Киеве 6-8° тепла.

В Киеве на выходных будет без осадков elysee.fr

В Украине на выхрлных ожидается преимущественно холодная и сухая погода, сообщает Гидрометцентр.

В субботу, 15 октября, осадки не прогнозируются, лишь в большинстве западных областей днём местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9°, на Закарпатье и на крайнем юге 10-15°.

В Киеве- без осадков; температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура днём была 22,6° в 1993 году, самая низкая ночью -7,8° в 1898 году.

В воскресенье, 16 октября, в Украине также без осадков, лишь на Закарпатье и на Прикарпатье дождь, в горах ночью с мокрым снегом. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, на побережье морей и в большинстве западных областей 1-6° тепла; днём 4-9° тепла, на Закарпатье до 14°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 6-8° тепла.

В начале октября заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что в течение зимнего периода ожидается 20-25 морозных дней и несколько волн похолодания.