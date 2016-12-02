В Украине из-за плохих погодных условий ограничено движение автотранспорта

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Госпредприятие "Укравтодор" призвало водителей быть внимательными на дорогах.

Движение восстановлено в четырех областях Украины, ограничение в Хмельницкой области пока не снято out-club.ru

В связи с, сложная ситуация с проездом автотранспорта сложилась в ряде областей Украине в пятницу, 2 декабря, сообщается на сайте "Укравтодора".

По данным "Укргидрометцентра", днем в западных и центральных областях Украины ожидаются снегопады, к вечеру они охватят территорию всей страны. На борьбу со снежными заносами и гололедом мобилизовано 1323 механизма и 1368 человек.

В связи с ухудшением погодных условий временно перекрыт проезд по трассе государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы на участке от Дунаевки до границы Хмельницкой и Черновицкой областей.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, метель, ветер, приводящий к образованию снежных заносов, гололед) сложилась сложная ситуация с проездом по трассе государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы… С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и образования пробок, принято решение о введении ограничения движения грузового автотранспорта на указанном участке дороги с 9:30 часов 02.12.2016 года", - сообщается на сайте.

Ранее движение было частично ограничено на дорогах Львовской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Во Львовской области движение грузового транспорта по дорогам государственного значения было ограничено с 21:00 часа в четверг, 1 декабря.

В Волынской – по автодорогам Н-17 Львов-Радехов-Луцк и Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква.

В Ивано-Франковской области ограничение на движение грузового автотранспорта действовало с 22:00 при въезде во Львовскую область по автодорогам Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, Т-14-17 Куровичи-Рогатин и дороге Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга.

Временное ограничение в движении было введено также в Закарпатской области.

Днем ограничение для проезда грузового транспорта на дорогах этих областей было снято.

"Состоянием на 12:00 часов 02.12.1016 восстановлено движение грузовых средств на дорогах государственного значения во Львовской, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях", - отмечается на сайте.

Сотрудники "Укравтодора" призвали водителей быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД.

"Призываем водителей быть внимательными и аккуратными за рулем. Соблюдайте плавила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не выполняйте рискованные маневры. Стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам", - сообщает пресс-служба "Укравтодора".

На сайте предприятия также можно найти список пунктов обогрева и контактные данные диспетчеров.

Напомним, вчера, 1 декабря, "Укргидрометцентр" сообщал о приближении Балтийского циклона, который принесет в Украину холод и мокрый снег, в южных областях страны с дождем.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.