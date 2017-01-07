В Украине из-за метели 71 населенный пункт остался без света

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Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения в города и села.

Из-за снега и ветра несколько десятков населенных пунктов в Украине остались без электричества. Василий Артюшенко, ZN.UA

Из-за непогоды перебои с электроснабжением возникли по всей Украине. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям насчитали 71 населенный пункт, жители которого осталось без света.

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях, а именно: Одесской – 35 н.п., Львовской – 14 н.п., Херсонской – 10 н.п., Николаевской – 7 н.п., Кировоградской – 2 н.п., Киевской – 2 н.п., Черкасской – 1 н. п.", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточняют, что бригады облэнерго сейчас работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.

Напомним, что в Украине на выходных ожидаются сложные погодные условия. По данным Укргидрометцентра, на террирторию Украины движется активный Черноморский циклон. Он принесет сильные снегопады, метели, обледенение и заносы.