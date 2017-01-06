Топ Новости
<
>

В Украине христиане восточного обряда празднуют Сочельник

6 января в 17:00

Считается, что именно в этот вечер родился Иисус Христос.

234
В Украине наступил Святой Вечер.
kolizhanka.com.ua
В Украине христиане восточного обряда празднуют Святой Вечер. Это один из самых важных христианских праздников, который отмечается накануне Рождество.

По традиции, Сочельник наступает с первой зарей. В Украине принято отмечать его особым ужином из 12 постных блюд. Особое место среди них занимает кутя, в состав которой входят отварная пшеница или ячмень с медом и маком. Также в предрождественский вечер в Украине принято петь колядки.

Завтра, 7 января, в Украине наступит Рождество по восточному стилю. Читайте, куда сходить с семьей в Киеве. Организаторы мероприятий предлагают посетителям поколядовать, принять участие в вертепах, поводить Козу и принять участие в мастер-классах по изготовлению мотанок.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги праздник Украина христиане Иисус Христос Рождество
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости