В Украине христиане восточного обряда празднуют Сочельник

Считается, что именно в этот вечер родился Иисус Христос.
По традиции, Сочельник наступает с первой зарей. В Украине принято отмечать его особым ужином из 12 постных блюд. Особое место среди них занимает кутя, в состав которой входят отварная пшеница или ячмень с медом и маком. Также в предрождественский вечер в Украине принято петь колядки.
Завтра, 7 января, в Украине наступит Рождество по восточному стилю. Читайте, куда сходить с семьей в Киеве. Организаторы мероприятий предлагают посетителям поколядовать, принять участие в вертепах, поводить Козу и принять участие в мастер-классах по изготовлению мотанок.ZN.UA