В Украине христиане восточного обряда празднуют Сочельник

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Считается, что именно в этот вечер родился Иисус Христос.

В Украине наступил Святой Вечер. kolizhanka.com.ua

В Украине христиане восточного обряда празднуют Святой Вечер. Это один из самых важных христианских праздников, который отмечается накануне

По традиции, Сочельник наступает с первой зарей. В Украине принято отмечать его особым ужином из 12 постных блюд. Особое место среди них занимает кутя, в состав которой входят отварная пшеница или ячмень с медом и маком. Также в предрождественский вечер в Украине принято петь колядки.

Завтра, 7 января, в Украине наступит Рождество по восточному стилю. Читайте, куда сходить с семьей в Киеве. Организаторы мероприятий предлагают посетителям поколядовать, принять участие в вертепах, поводить Козу и принять участие в мастер-классах по изготовлению мотанок.