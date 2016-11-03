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В Украине гриппом и ОРВИ заболели более 162 тысяч человек

3 ноября в 12:30

Показатели заболеваемости пока не превышают эпидемические пороги.

грипп эпидемия
Больше всего больных гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской области
pixabay.com
В Украине за последнюю неделю октября зафиксировано более 162 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело 162 689 человек, из них более 66% - дети в возрасте до 17 лет. По возрастной структуре преобладает заболеваемость среди возрастных групп 5-14 и 0-4 лет Темп прироста заболеваемости среди взрослых уменьшился на 2,4%, а среди детей до 17 лет увеличился на 2,1%", - сообщает пресс-служба МОЗ.

Больше всего больных зарегистрировано в Киевской области, меньше - в Тернопольской.

При этом отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех регионах Украины не превышают эпидемические пороги.

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Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги грипп ОРВИ эпидемия
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