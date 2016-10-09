В Украине фиксируют рост доли умышленных преступлений, связанных с бедностью и безработицей

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В стране растет так называемая социальная преступность.

В полиции рассказали о росте социальной преступности Uncleroo / Depositphotos

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с 2013 г. (до начала боевых действий на востоке страны), уменьшился с 13 до 9%, что свидетельствует об увеличении доли умышленных преступлений.Эти данные указывают на рост доли так называемой социальной преступности.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.По его словам, весомый фактор, характеризующий ухудшение социально-экономического положения в государстве, — рост безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15–70 лет — до 9,9% (в 2013-м — 7,7%).

"При этом следует привести результаты криминологических исследований, согласно которым увеличение безработицы на 1% приводит к росту уровня преступности на 6%. Об объективности этих исследований свидетельствуют и статистические данные, согласно которым лишь в январе–августе текущего года работники полиции установили 45 тыс. дееспособных лиц, на момент совершения преступления нигде не учившихся и не работавших, что составляет 63% от всех задержанных преступников (в 2015 г. этот показатель составлял 58%, в 2014-м — 54, а в 2013-м — 46%)", - говорится в статье.

Напомним, в Украине отмечается повышение среднестатистического роста краж в регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев. Это в первую очередь город Киев (рост вдвое), Николаевская (+60%), Одесская (+61%) и Харьковская (+62%) области.

Подробнее о криминогенной ситуации в стране читайте в статье Вадима Трояна "Война на уголовном фронте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".