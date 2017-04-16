В Украине есть эффективные лидеры, но они действуют в узкопрофессиональных сферах - специалист

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Для быстрых изменений Украине пока не хватает критической массы "воинов света".

Нынешние украинские лидеры похожи на персонажей сериала "Карточный домик" mental-skills.ru

В Украине есть эффективные лидеры, однако они действуют в узкопрофессиональных сферах и не могут выйти на более высокий уровень из-за политических интриг, заявила одна из ведущих HR-директоров Украины Оксана Семенюк в интервью

"Мы говорим о том, что должна произойти какая-то смена элит, должны появиться новые лидеры. Они есть, но в узкопрофессиональных сферах. У них не всегда есть масштаб. Продвинуться им не дают политические интриги", - отмечает она.

По словам специалиста, сегодня лидерство в Украине принадлежит людям с узкой мотивацией получения и удержания власти.

"К сожалению, те лидеры, которые у нас есть, больше похожи на Фрэнка Андервуда из "Карточного домика". Такие лидеры не накапливают лидерскую энергию, не развивают ее масштабно. У них узкая мотивация — получить власть. А это никогда не даст много энергии. Наоборот, она тратится на переваривание эмоций, поиск виноватых, манипуляции и взращивание собственного эго", - отмечает Семенюк.

Эксперт констатирует, что настоящих лидеров в Украине сегодня немного.

"Как только люди начинают говорить, у меня сразу возникает вопрос: "А скольких людей ты развил сам? Есть ли у тебя последователи?". Это очень важно. Пока ты не построишь систему координат, в которой другие люди есть глубинно, пока не захочешь что-то им отдавать, вкладывать в них, подтягивать их, ты — не лидер. Сотни за тобой пойдут, если ты повозился хотя бы с тремя людьми и что-то им отдал. Но у нынешних "лидеров" нет слова "отдавать", есть только "брать". И побольше", - констатирует Семенюк.

"Для быстрых изменений у нас пока нет критической массы "воинов света", - заключает она.

Подробнее о проблеме эффективного лидерства в Украине читайте в интервью Оксаны Семенюк ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".