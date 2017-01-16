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В Украине декоммунизированно более 1300 памятников Ленину

16 января в 15:09

Было переименовано почти 51,5тысяч объектов топонимики.

Ленин Запорожье
В Украине уже демонтировали 1320 памятников Ленину
Сайт города Запорожья

В рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"За время декоммунизации демонтировали 1320 памятников "вождю пролетариата" и установлено четыре памятника проводнику ОУН (все на Западной Украине и все без участия органов государственной власти, усилиями общественности и местного самоуправления)", - написал он в Facebook.

Вятрович также отметил, что переименованы почти 51,5 тысячи объектов топонимики, из них 34, согласно решений местных советов, получили имя проводника ОУН Степана Бандеры.

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До апреля 2016 года в Украине было демонтировано 1018 памятников Ленину и 148 монументов другим деятелям коммунистического движения.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2016 года. По закону должны быть снесены памятники всем деятелям коммунистического и нацисткого режимов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина коммунист Ленин переименование декоммунизация
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