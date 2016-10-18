В Украине декоммунизировали еще один морской порт

Все порты и железнодорожные станции должны быть переименованы по закону о запрете коммунистической и нацисткой символики до 1 декабря.

Морской порт в Николаеве назвали именем греческой колонии Ольвии, основанной в VI века до н.э. Порт Ольвия

ГП "Специализированный морской порт "Октябрьск" (Николаев) переименовали в государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия".

Соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Также утверждена новая редакция устава предприятия.

Стивидор "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана, откуда осуществляется подход судов. Мощность порта позволяет перегружать до 3,5 млн тонн генеральных грузов в год. Основная специализация порта - переработка генеральных тарно-штучных грузов.

Ольвия - античная греческая колония, основанная выходцами из Милета в первой четверти VI века до н. э. на правом берегу Днепро-Бугского лимана к югу от современного Николаева.

Напомним, что в сентябре морской торговый порт в Черноморске Одесской области поменял название и стал портом "Черноморск". В феврале Верховная Рада по закону о запрете пропаганды коммунистической и нацисткой символики переименовала город Ильичевск Одесской области в город Черноморск.

17 октября министр инфраструктуры напомнил, что согласно закону о декоммунизации, должна произойти смена названий предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советчины: "Это в большей степени касается Укрзализныци, потому что еще есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, склад, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до 1 декабря. Это вопрос принципиальный".