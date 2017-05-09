В Украине 9 мая задержали 45 человек

По словам заместителя Авакова, никто из участников акций не пострадал, в отличие от сотрудников полиции.

В Киеве уже задержали 25 человек. Цензор.нет

По состоянию на 13:00 во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом в разных городах Украины правоохранители задержали 45 человек.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В Киеве у нас на данную минуту около 25-ти, а по Украине около 45 задержанных", – сказал он.

Он также подтвердил, что за сегодня пострадали двое полицейских: в Киеве и в Запорожье. Среди участников акций пострадавших нет, к врачам никто не обратился. Яровой также отметил, что усиленные меры безопасности будут продолжаться "столько, сколько нужно".

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

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