В Турции на 70% увеличилось число украинских туристов

Цены на курортках Черного и Азовского морей этим летом выросли, несмотря на общий низкий уровень сервиса, в то время как турецкие операторы снизили цены примерно на 30%.

Турецкие туристические операторы при поддержке государства сделали все возможное, чтобы привлечь туристов wikipedia

Количество украинцев на турецких курортах выросло на 60-70% по сравнению с летом 2015 года.

Как сообщает Ліга.net, по данным туристических компаний Украины, в этом году на курортах Черного и Азовского морей отдохнуло примерно на 15% меньше туристов по сравнению с прошлым годом.

"Если в прошлом году полулюкс в Коблево обходился туристам в 350-400 грн, то в этом году - 450 грн в сутки. Например, номер в Курортном и Затоке, что под Одессой, за год подорожал с 800 до 1500 грн в сутки без питания", - рассказал директор туристической компании Олег Дерех.

Директор сети агентств горящих путевок Равиль Хамитов заявил, что владельцы украинских баз отдыха допускают ту же ошибку, что и их крымские коллеги.

"За 2014 и 2015 годы они не смогли улучшить качество обслуживания, наладить надежную систему работы с туристическими операторами и стабилизировать цены", - сказал он.

Владимир Царук подчеркнул, что главной причиной оттока клиентов из украинских курортов является активность турецких операторов, которые снизили цены на проживание примерно на 30%.

Турецкие туристические операторы при поддержке государства сделали все возможное, чтобы привлечь туристов. Стоимость проживания снижена на 30-40%, а турецкое правительство выплачивало туроператору около $ 6500 за каждый рейс с отдыхающими, которые прилетели на курорты страны. На протяжении всего сезона появлялись горящие предложения: недельный отдых по системе "все включено" продавался примерно за $ 700-800 на двоих. Это сопоставимо с ценами, которые запрашивали украинские базы и отели, при более высоком качестве отдыха.

"Количество украинских туристов, которые в этом году отдохнули на турецких курортах, выросло на 60-70% по сравнению с летом прошлого года", - отмечает Владимир Царук.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются Анталия, Стамбул и Мугла. За период январь-июнь 2016 года Анталию посетили 196 тыс. граждан Украины, что на 81% больше по сравнению с 2015 годом. В Стамбуле побывали 150 тыс. туристов, а в Мугле – 30 тыс. Прирост на этих курортах составил 15% и 104% соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2016 года Украина вошла в первую пятерку стран по туристическому потоку в Турцию.