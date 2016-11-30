В трех областях Украины превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

Превышение зафиксировано в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях.

Эпидпорог гриппа превышен в трех областях Украины

За отчетную неделюв Украине заболели 193261 человек, из которых 69% - дети возрастом до 17 лет. Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине – 453,8 на 100 тысяч населения, что на 13,3% выше показателей за прошлую отчетную неделю, сообщают на сайте МОЗ Украины.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Киевской области, меньше всего – в Тернопольской. Случаи заболевания гриппом и ОРВИ со смертельным исходом не зарегистрированы ни в одной из областей Украины

На прошлой неделе превышение эпидемического порога зафиксировано в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях.

Количество заболевших, нуждающихся в госпитализации, по сравнению с прошлой неделей возросло на 16,1%. В их число вошли также дети возрастом до четырех лет и школьники.

В нынешнем эпидемическом сезоне доминирует штамм вируса гриппа А(Н3). Он обнаружен у 73% заболевших, обратившихся за медицинской помощью с подозрением на грипп и ОРВИ.

Напомним, в понедельник, 28 ноября, руководитель аппарата Киевской государственной городской администрации Владимир Бондаренко, сообщил о том, что в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает 10-ти процентный эпидпорог, и ожидать введения в городе карантина в ближайшие три недели не стоит.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.