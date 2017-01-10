В трех областях Украины еще не полностью сняли ограничения на движение транспорта

В Одесской области закрыты две трассы.
Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, "в Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге: Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения к с. Ульяновка Братского района".
В целом обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины задействовали 1 тыс. 547 ед. тех. и 2 тыс. 248 чел.
Ранее сообщалось, что 7 января движение транспорта было полностью ограничено на всех дорогах Одесской области.ZN.UA