В трех областях Украины еще не полностью сняли ограничения на движение транспорта

В Одесской области закрыты две трассы.

Еще не все дороги открыли после снегопадов 112 Украина

В Украине по состоянию на утро вторника, 10 января, на дорогах нет заторов в связи со снегопадами , однако остаются в силе ограничения по движению транспорта на некоторых автотрассах в трех областях.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, "в Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге: Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения к с. Ульяновка Братского района".

В целом обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины задействовали 1 тыс. 547 ед. тех. и 2 тыс. 248 чел.

Ранее сообщалось, что 7 января движение транспорта было полностью ограничено на всех дорогах Одесской области.