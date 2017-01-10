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В трех областях Украины еще не полностью сняли ограничения на движение транспорта

10 января в 09:10

В Одесской области закрыты две трассы.

Снегопад трасса Одесса-Киев
Еще не все дороги открыли после снегопадов
112 Украина
В Украине по состоянию на утро вторника, 10 января, на дорогах нет заторов в связи со снегопадами, однако остаются в силе ограничения по движению транспорта на некоторых автотрассах в трех областях.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, "в Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге: Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения к с. Ульяновка Братского района".

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В целом обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины задействовали 1 тыс. 547 ед. тех. и 2 тыс. 248 чел.

Ранее сообщалось, что 7 января движение транспорта было полностью ограничено на всех дорогах Одесской области. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги область движение ограничения авто Одесса транспорт
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