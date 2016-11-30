В Торецке начались работы по возобновлению водоснабжения города

В результате обстрела был поврежден водопровод, воду в Торецк не подают с 26 ноября.
"По последним данным, начались работы по восстановлению водоснабжения в город Торецк", - сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Ранее сообщалось, что коммунальщики не могли приступить к ремонту, посольку не было никаких гарантий безопасности со стороны боевиков.
Как сообщалось, из-за отсутствия воды в Торецке закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны остаются без отопления. Город находится на грани гуманитарной катастрофы.ZN.UA