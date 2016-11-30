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В Торецке начались работы по возобновлению водоснабжения города

30 ноября в 06:14

В результате обстрела был поврежден водопровод, воду в Торецк не подают с 26 ноября.

Торецк
Воду в Торецк привозят спасатели
ГСЧС Украины
Ремонтники начали работы по восстановлению водопровода между Горловкой и Торецком Донецкой области, который был поврежден в результате обстрелов. В связи с этим прекращено водоснабжение Торецка, воду привозят только в автоцистернах. 

"По последним данным, начались работы по восстановлению водоснабжения в город Торецк", - сообщил в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Ранее сообщалось, что коммунальщики не могли приступить к ремонту, посольку не было никаких гарантий безопасности со стороны боевиков.

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Как сообщалось, из-за отсутствия воды в Торецке закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны остаются без отопления. Город находится на грани гуманитарной катастрофы. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги вода город безопасность Тука боевики водопровод водоснабжение оккупация
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