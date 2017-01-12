В Тернополе открыли сервисный центр МВД

Это уже тринадцатый центр в Украине.

В Тернополе появился сервисный центр МВД МВД Украины

В Тернополе открылся сервисный центр МВД, это уже тринадцатый сервисный центр в Украине, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Здесь можно зарегистрировать и перерегистрировать транспортные средстве, получить или обменять удостоверения водителя, получить допуск к перевозке опасных грузов, справку о несудимости и другие виды услуг.

В частности, замена водительского удостоверения в Тернополе займет около 30 минут, а перерегистрация авто – 2 часа. На базе сервисного центра можно будет сдать экзамен на водительское удостоверение.

В сервис-центре будет работать электронная очередь, есть планшет для оценки качества обслуживания, веб-камеры и информационный киоск.

"Вместо старого МРЭО - все сервисы МВД через электронную очередь в прозрачном фронт-офисе, вместо старых мрачных кадров и намеков на взятки - клиентоориентированные, профессиональные сотрудники, 50% из которых - новые, специально подготовленные кадры, которые прошли бесплатную программу стажировки и успешно сдали конкурс. Сервисный центр в Тернополе в состоянии предоставить до 200 услуг ежедневно. Для комфорта граждан с особыми потребностями предусмотрена специальная кнопка вызова администратора и удобные места обслуживания. Дети имеет возможность поиграть на детской площадке, пока родители решают взрослые дела", - сообщил министр.

В ближайшие месяцы ожидается открытие сервисных центров МВД в Закарпатской и Черкасской областях.

Ранее Аваков пообещал в 2017 году ликвидировать все МРЭО.