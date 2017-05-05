В связи с проведением "Евровидения" в Киеве перекроют улицы

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Временные ограничения движения запланированы на 6 и 7 мая.

В Киеве перекроют дороги из-за "Евровидения"

В связи с организацией и проведением мероприятий "Киевская городская госадминистрация внесла временные изменения в организацию дорожного движения.

В рамках церемонии открытия "Евровидения 2017" вносятся временные ограничения движения: с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая будет ограниченный движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на вул. Институтской (от ул. Ольгинской до переул. Крепостного); на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского); на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского); на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного); на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Подробнее о подготовке Украины к песенному конкурсу читайте в материале "Месяц до Евровидения-2017: бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".