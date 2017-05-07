В связи с открытием "Евровидения" в центре Киева временно ограничили движение

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Сегодня движение на нескольких центральных улицах столицы будет перекрыто.

В МВД предупредили о перекрытии движения на центральных улицах Киева в связи с открытием "Евровидения"

В связи с открытием песенного конкурса "" 7 мая в Киеве вводится временное ограничение движения транспорта и пешеходов в центральной части города.

Как сообщается на сайте МВД Украины, с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

С 13:00 до 24:00 7 мая ограничивается движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

С 13:00 до 24:00 7 мая также будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:

– на Парковой дороге (от Петровской Аллеи до прощади Андрея Первозванного);

– на Петровской аллее (от Европейской площади до парковой дороги).

Кроме того, в рамках проведения церемонии открытия "Евровидения" с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая будут введены временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы:

– на улице Институтской (от улицы Ольгинской до проулка Крепостного);

– на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

– на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

– на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

Пресс-служба МВД

Ранее сообщалось, что в Киеве в дни основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" общественный наземный транспорт будет работать дольше, чем обычно.

"Киевпасстранс" продлит работу троллейбусов и автобусов в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая – на один час; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая – на два часа; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – на три часа.