Топ Новости
<
>

В связи с открытием "Евровидения" в центре Киева временно ограничили движение

7 мая в 10:13

Сегодня движение на нескольких центральных улицах столицы будет перекрыто.

Евровидение
В МВД предупредили о перекрытии движения на центральных улицах Киева в связи с открытием "Евровидения"
В связи с открытием песенного конкурса "Евровидение 2017" 7 мая в Киеве вводится временное ограничение движения транспорта и пешеходов в центральной части города.

Как сообщается на сайте МВД Украины, с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

С 13:00 до 24:00 7 мая ограничивается движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

С 13:00 до 24:00 7 мая также будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:

– на Парковой дороге (от Петровской Аллеи до прощади Андрея Первозванного);

– на Петровской аллее (от Европейской площади до парковой дороги).

Кроме того, в рамках проведения церемонии открытия "Евровидения" с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая будут введены временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы:

– на улице Институтской (от улицы Ольгинской до проулка Крепостного);

– на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

– на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

– на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

2
Пресс-служба МВД

Читайте также: Аполитичное "Евровидение" не проходит без политических кризисов - The Economist

Ранее сообщалось, что в Киеве в дни основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" общественный наземный транспорт будет работать дольше, чем обычно.

"Киевпасстранс" продлит работу троллейбусов и автобусов в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая – на один час; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая – на два часа; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – на три часа.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги улица движение транспорт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...