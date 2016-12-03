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В Сумах школы закрыли на карантин

3 декабря в 04:18

В городе уже два человека умерли от осложнений после гриппа.

грипп
В Сумах из-за гриппа ввели карантин в школах
lentaregion.ru
В Сумах в связи с распространением гриппа и ОРВИ закрыли на карантин городские школы.

Он продлится до 10 декабря, решила городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что гриппом и ОРВИ уже заболели 22,3% школьников.

1 декабря в городе от осложнения после гриппа умер 53-летний мужчина. У него была двухстороння пневмония, сообщает "УНИАН". Ранее, в середине ноября, от мневмониии в Сумах умер 13-летний мальчик.

Ранее каратин объявили в школах Черновцов.

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Как сообщалось, превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ уже зафиксировано в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях, а в Херсонской области наблюдается вспышка птичьего гриппа. 

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

По материалам: Интерфакс-Украина , УНИАН ,
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Тэги грипп город школа Сумы ОРВИ эпидемия карантин инфекция
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