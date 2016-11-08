В столице Словении открыли памятник Григорию Сковороде

Памятник Сковороде должен стать символическим местом дружбы между двумя народами.

В Любляне появился памятник украинскому европейцу 18 века Сайт президента Украины

Памятник украинскому философуоткрыли в одном из центральных парков столицы Словении Любляне.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и президент Словении Борут Пахор.

Порошенко отметил, что Григорий Сковорода как странствующий философ "нес дух европейскости украинцев" и "демонстрировал европейскость украинцев". "Он основал один из первых университетов в восточной Европе и играл чрезвычайно важную роль в формировании украинцев как нации", - сказал он.

Украинский президент также напомнил: "В эти дни открыт еще один памятник: в Кремле возле не похороненного возле Владимира Ленина открыли памятник первоапостольному киевскому князю Владимиру. Это еще одна демонстрация гибридной попытки присвоения истории".

Подробнее об украинском философе Григории Сковороде читайте в материале "Идем к Сковороде" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".