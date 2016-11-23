В столице активно работают фальшивые "обменники" - Нацполиция Киева

Ненастоящие обменные пункты выжидают клиента с большой суммой наличной валюты.

В Киеве работают фальшивые обменники

В последние время в Киеве участились случаи краж крупных сумм валюты с использованием фальшивых обменных пунктов, сообщает главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

"Злоумышленники арендуют офис, оформляют его, как пункт обмена валют, дают объявления и ждут клиента с большой суммой. Впоследствии исчезают с деньгами через другие двери - помещение оказывается проходным", - отмечается на сайте ГУ НП в Киеве.

Последним громким случаем стала кража 200 тыс. гривень в "обменном пункте" возле центрального железнодорожного вокзала.

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что объявление об этом учреждении прочитал на сайте в сети интернет. По телефону договорился с менеджером об обмене крупной суммы и приехал в определенное время. Пункт - это обычный киоск на рынке, который выглядел так: на окнах эмблемы доллара, в середине - видеокамера, человек-кассир за окошком. Работник взял у клиента деньги, на специальном аппарате перечислил и вышел с купюрами в соседнюю комнату и больше не вернулся", - сообщается на сайте полиции.

По данным правоохранителей, пострадавший попытался открыть дверь к кассиру, которые уже были закрыты. Далее он выбил фанеру, открыл шпингалет, побежал дальше и увидел лестницу и дыру в потолке. Продавцы соседних магазинчиков и дирекция рынка сообщат, что новые временные владельцы киоска появились здесь только 4-5 дней назад.

"Работники уголовного розыска столичной полиции предупреждают, что это не первое подобное преступление. Мошенники используют проходные помещения с двумя входами с разных сторон, делают дыру в потолке, как в этом случае. Берут их в аренду на несколько недель - дней. Оформляют как пункт обмена валют, дают объявления на сайте. Конечно, со скидками, и ждут клиента с крупной суммой денег", - сообщает полиция.

Правоохранители просят граждан пользоваться услугами обменных пунктов, которые имеют соответствующие разрешительные документы.