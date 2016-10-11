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В Станице Луганской боевики начали частичный отвод сил с передовых позиций — разведка

11 октября в 16:55

Контроль обстановки осуществляют беспилотные летательные аппараты и наблюдатели СММ ОБСЕ.

АТО мина
В районе поселков Золотое и Петровское продолжается разминирование местности
Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска начали процесс частичного отвода сил в Станице Луганской и продолжают разминировать местность в районе поселков Золотое и Петровское, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В населенном пункте Станица Луганская начался частичный отвод подразделений 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ с передовых позиций в районе моста через реку Северский Донец", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что в районе поселков Золотое и Петровское продолжается разминирование местности.

Контроль обстановки в районах отвода осуществляют беспилотные летательные аппараты и группы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.


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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луганск разведка Донбасс войска Золотое АТО отвод
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