В США вступил в силу запрет на полеты над Днепром и Симферополем до конца октября 2018 года

Запрет продлен в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины.

Запрет продлен в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины ZN.UA

В США вступил в силу запрет на полеты авиации в Симферополь и Днепр до конца октября 2018 года. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального реестра американского правительства.

Запрет продлен в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины. Он может быть пересмотрен или отменен в случае изменения ситуации.

В конце декабря 2014 года Федеральное управление гражданской авиации США запретило с полеты своей авиации в районе полетной зоны Днепропетровска (сейчас – Днепр) и Симферополя. "FAA считает это действие необходимым для предотвращения потенциальной опасности для людей и воздушных судов, используемых для таких полетов", - говорилось в распоряжении.

Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.