В США состоялись вторые теледебаты Клинтон и Трампа

Одной из ведущих тем стала видеозапись с высказыванием Трампа о женщинах.
Одной из ключевых тем дебатов стала скандальная видеозапись 2005 года, на которой Трамп рассказывал, как "целовал и хватал женщин за интимные места".
Именно отношение к женщинам, а также способность Трампа "оскорбить кого угодно" стали основными обвинениями республиканца со стороны Клинтон.
Трамп же припомнил своей сопернице скандал с электронной почтой, а также заявил, что если бы он стал президентом, то Клинтон сидела бы в тюрьме.
По завершению дебатов соперники все же пожали друг другу руки.
Следующие, заключительные теледебаты кандидатов в президенты США запланированы на 19 октября.
Согласно опросу CNN, на на первых предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.ZN.UA