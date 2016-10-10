В США состоялись вторые теледебаты Клинтон и Трампа

Одной из ведущих тем стала видеозапись с высказыванием Трампа о женщинах.

Клинтон и Трамп снова сошлись на дебатах

В университете Сент-Луиса в Вашингтоне состоялись вторые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа (Республиканская партия) и Хиллари Клинтон (Демократическая партия). Дебаты проходили перед небольшой аудиторией избирателей, присутствовавших в студии, они задавали вопросы. Встреча длилась более 1,5 часа. Перед началом встречи кандидаты так и не пожали друг другу руки.

Одной из ключевых тем дебатов стала скандальная видеозапись 2005 года, на которой Трамп рассказывал, как "целовал и хватал женщин за интимные места".

Именно отношение к женщинам, а также способность Трампа "оскорбить кого угодно" стали основными обвинениями республиканца со стороны Клинтон.

Трамп же припомнил своей сопернице скандал с электронной почтой, а также заявил, что если бы он стал президентом, то Клинтон сидела бы в тюрьме.

По завершению дебатов соперники все же пожали друг другу руки.

Следующие, заключительные теледебаты кандидатов в президенты США запланированы на 19 октября.

Согласно опросу CNN, на на первых предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.