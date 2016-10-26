Топ Новости
<
>

В сирийском Идлибе в результате авиаудара погибли минимум 14 детей

26 октября в 19:37

Число погибших может вырасти еще больше, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Идлиб Ідліб
Авиаудары были нанесены в тот момент, когда дети собрались возле школы села Хасс

В ходе авиаударов по подконтрольным оппозиции районам в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 17 человек, основная часть из которых дети.

Сирийские активисты заявляют, что снаряды упали возле одной из школ в северной провинции Идлиб, сообщает The Telegraph.

В Idlib News сообщили, что авиаудары были нанесены в тот момент, когда дети собрались возле школьного комплекса в селе Хасс.

Активисты утверждают, что число погибших может вырасти еще больше, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Авиация Асада сбросила "вакуумные бомбы" на сирийскую провинцию Идлиб

Ранее сообщалось, что в результате российских авиаударов по подконтрольным оппозиции районам Хан Шейхун и Кефр Техарим в провинции Идлиб на севере Сирии погибли восемь и ранения получили 80 человек.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: The Telegraph
Читайте также
Тэги Сирия провинция погибли дети
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.60
EUR 27.83
Последние новости