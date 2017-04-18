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В штабе зафиксировали обострение ситуации в зоне АТО

18 апреля в 08:39

Один украинский военный ранен.

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Российско-террористические войска "поздравили" украинских военных минометным огнем
Пресс-центр АТО/Facebook
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 17 апреля, 32 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация обостряется.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться мариупольское направление. Здесь боевики накрыли минометным огнем калибра 120 мм и огнем из вооружения БМП украинских военных вблизи Новогригоровки. По защитникам Чермалыка оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, а в районе Марьинки – из крупнокалиберные пулеметов. По морским пехотинцам вблизи Водяного боевики били из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали бойцов ВСУ вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В Талаковке и Водяном активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра, из которых обстреливали Авдеевку. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по шахте "Бутовка". Огнем из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия террористы накрыли Каменку.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов и минометов калибра 82 мм стреляли по украинским военным вблизи Катериновки. А из противотанковых гранатометов вели огонь по опорным пунктам бойцов ВСУ вблизи Новоалександровки.

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Как сообщалось ранее, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на мариупольском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики обстрел военный Украина АТО Мариуполь ВСУ
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