В штабе зафиксировали обострение ситуации в зоне АТО

Один украинский военный ранен.

Российско-террористические войска "поздравили" украинских военных минометным огнем Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 17 апреля, 32 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация обостряется.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться мариупольское направление. Здесь боевики накрыли минометным огнем калибра 120 мм и огнем из вооружения БМП украинских военных вблизи Новогригоровки. По защитникам Чермалыка оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, а в районе Марьинки – из крупнокалиберные пулеметов. По морским пехотинцам вблизи Водяного боевики били из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали бойцов ВСУ вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В Талаковке и Водяном активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра, из которых обстреливали Авдеевку. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по шахте "Бутовка". Огнем из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия террористы накрыли Каменку.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов и минометов калибра 82 мм стреляли по украинским военным вблизи Катериновки. А из противотанковых гранатометов вели огонь по опорным пунктам бойцов ВСУ вблизи Новоалександровки.

Как сообщалось ранее, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на мариупольском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.