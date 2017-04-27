В штабе сообщили о новом обострении в зоне АТО

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще шестеро бойцов получили ранения.

Обстрелы террористов в АТО не прекращаются, ситуация обостряется Facebook/Gennadiy Dubovoy

В ряде случаев, когда возникала непосредственная угроза жизни, украинские военные открывали огонь в ответ.

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 26 апреля, 47 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация обостряется.

В штабе АТО сообщили, что в результате адекватного огневого ответа 25 и 26 апреля ликвидированы трое российских наемников, еще семеро боевиков незаконных вооруженных формирований ранены.

На мариупольском направлении боевики из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Широкино. Огнем минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты накрыли опорные пункты бойцов ВСУ близ Водяного. Минометы калибра 82 мм террористы также применяли в Березовом. Защитников Марьинки они обстреливали из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских военных в Гнутовом попали под вражеский обстрел из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия. В Марьинке работали вражеские снайперы.

На донецком направлении огнем из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты накрыли бойцов ВСУ в Троицком. Минометы калибра 82 мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие боевики применяли для обстрелов опорных пунктов сил АТО в Верхнеторецком. По защитникам Авдеевки террористы стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков обстреливали из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Под обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали позиции украинских военных рядом с Майорском и Новгородским. В Новгородском также работали вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики применяли минометы калибра 120 мм, противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра для обстрела опорных пунктов ВСУ вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120 мм террористы накрыли Попасную, под обстрел минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты сил АТО в Троицком. По защитникам Новозвановки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Станицы Луганской – из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 18 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы применили минометы на всех направлениях зоны АТО.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".