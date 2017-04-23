В штабе отметили обострение ситуации на донецком направлении

Один украинский военный погиб, еще трое бойцов получили ранения.
Наибольшее количество вооруженных провокаций боевиков пришлось на донецкое направление. Здесь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты накрыли огнем опорные пункты украинских военных вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песков и Каменки боевики стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево и Луганского активно применяли вооружение БМП. А возле шахты "Бутовка" работали вражеские снайперы.
На мариупольском направлении оккупанты огнем минометов калибра 82 мм накрыли Широкино и Марьинку. Под вражеский обстрел из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов попали морские пехотинцы в Водяном. Пулеметы крупных калибров боевики применили в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово – стрелковое оружие.
На луганском направлении боевики били по позициям бойцов ВСУ вблизи Катериновки из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм. Под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО в Станице Луганской и Валуйском.
Напомним, накануне боевики 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на донецком направлении, где оккупанты применяли минометы, стрелковое оружие и бронетехнику.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.ZN.UA