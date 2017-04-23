В штабе отметили обострение ситуации на донецком направлении

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Один украинский военный погиб, еще трое бойцов получили ранения.

Террористы вновь обостряют ситуацию на донецком направлении в зоне АТО vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 22 апреля, 46 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается напряженной.

Наибольшее количество вооруженных провокаций боевиков пришлось на донецкое направление. Здесь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты накрыли огнем опорные пункты украинских военных вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песков и Каменки боевики стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево и Луганского активно применяли вооружение БМП. А возле шахты "Бутовка" работали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении оккупанты огнем минометов калибра 82 мм накрыли Широкино и Марьинку. Под вражеский обстрел из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов попали морские пехотинцы в Водяном. Пулеметы крупных калибров боевики применили в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово – стрелковое оружие.

На луганском направлении боевики били по позициям бойцов ВСУ вблизи Катериновки из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм. Под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО в Станице Луганской и Валуйском.

Напомним, накануне боевики 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на донецком направлении, где оккупанты применяли минометы, стрелковое оружие и бронетехнику.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.