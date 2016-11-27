В штабе АТО сообщили об угрозе гуманитарной катастрофы в Торецке

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Из-за обстрелов российских террористов город остался без воды.

Коммунальщики не могут отремонтировать водопровод из артобстрелов оккупантов. Воду в Торецк возят автоцистернами ГСЧС Украины

Артиллерия российско-террористических подразделений повредила коммуникации, обеспечивающие снабжениеДонецкой области водой.

Украинские коммунальные службы не могут присупить к ремонту водопровода из продолжающих обстрелов. С 23 ноября оккупанты не дают ремонтникам гарантий безопасности со своей стороны.

"В результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водопровод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в Торецк и близлежащие населенные пункты. Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны остаются без отопления. Город находится на грани гуманитарной катастрофы. Украинские коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны", – сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, распространенном вечером в воскресенье, 27 ноября.

Напомним, 26 ноября ГУ ГСЧС в Донецкой области сообщило о полном прекращении водоснабжения Торецка из-за повреждения террористами участка водопровода, соединяющего Торецк и Горловку. Для подвоза воды в город задействовали две питьевых и семь пожарных автоцистерн.