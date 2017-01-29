В штабе АТО рассказали подробности наступления боевиков в Авдеевке

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Матюхин рассказал о раненых и погибших украинских солдатах, но точные цифры не назвал.

В Авдеевке во время атаки террористов были ранены трое украинских военных. Donbass.ua

В ходена позиции сил АТО в промзоне Авдеевки были ранены трое украинских военных. Погибшие тоже есть, но пока не известно точно, сколько.

Как сообщает УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин "112.ua".

"Тактика у боевиков та же, что и на Светлодарской дуге: они проводили не меньше часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была проста: хотели попробовать выбить с наших позиций. Думаю, те, кто их отправлял, хорошо знали, что у них ничего не получится... Наверное хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери большие, но об их потерях мы не очень переживаем", - сказал он.

При этом спикер штаба АТО не смог сказать, сколько украинских военных погибли во время штурма.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.