В штабе АТО показали фотографии последствий обстрела Авдеевки

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Повреждены три частных дома, жертв среди местного населения нет.

Террористы били по Авдеевке из минометов 120-го калибра Пресс-центр АТО/Facebook

Украинские военные обнародовали фотографии последствий обстрела со стороны террористов частного сектораДонецкой области.

Обстрел начался около 20:00 часов вечера в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

По данным военных, террористы применили мины калибра 120 мм. Вследствие обстрелов разрушения получили три частных дома по улице Кирова. Повреждены кровли, выбиты окна, разрушены заборы, посечены осколками ворота и стены. Кроме того, повреждены линии электропередач.

"К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы в течение дня активно применяли минометы и зенитные установки.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".