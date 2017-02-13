В штабе АТО отрицают использование ракетных комплексов "Точка-У" в Донбассе

Украинские военные называют заявления Следкома РФ провокацией.

Распространяя пропагандистскую информацию о применении Украиной тяжелого вооружения в Донбассе, Россия пытается скрыть следы собственных военных преступлений там voenkor.info

Спикер пресс-центра штаба, полковник Леонид Матюхин прокомментировал информацию о якобы имеющихся у российской стороны доказательствах применения украинскими военными на востоке Украины ракетных комплексов "Точка-У", сообщает " BBC Украина ".

По словам Матюхина, все утверждения Следственного комитета Российской Федерации являются не более чем "провокацией страны-агрессора".

Полковник заявил, что украинские военные никогда не использовали эти ракетные комплексы в зоне АТО вообще и Луганской области в частности.

Ранее в СК РФ заявили о процессуальном закреплении доказательств применения украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения востока Украины.

Российские следователи утверждали, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины якобы обстреливали ракетами Луганск, Новосветловку, Терновое, Ровеньки и Юбилейный.

В Следкоме РФ бойцов ВСУ обвинили в якобы нарушении Минских договоренностей, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, и дополнительного протокола II к ней.