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В штабе АТО отрицают использование ракетных комплексов "Точка-У" в Донбассе

13 февраля в 15:09

Украинские военные называют заявления Следкома РФ провокацией.

Точка-У
Распространяя пропагандистскую информацию о применении Украиной тяжелого вооружения в Донбассе, Россия пытается скрыть следы собственных военных преступлений там
voenkor.info
Спикер пресс-центра штаба АТО, полковник Леонид Матюхин прокомментировал информацию о якобы имеющихся у российской стороны доказательствах применения украинскими военными на востоке Украины ракетных комплексов "Точка-У", сообщает "BBC Украина".

По словам Матюхина, все утверждения Следственного комитета Российской Федерации являются не более чем "провокацией страны-агрессора".

Полковник заявил, что украинские военные никогда не использовали эти ракетные комплексы в зоне АТО вообще и Луганской области в частности.

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Ранее в СК РФ заявили о процессуальном закреплении доказательств применения украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения востока Украины.

Российские следователи утверждали, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины якобы обстреливали ракетами Луганск, Новосветловку, Терновое, Ровеньки и Юбилейный.

В Следкоме РФ бойцов ВСУ обвинили в якобы нарушении Минских договоренностей, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, и дополнительного протокола II к ней.

По материалам: BBC Україна
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Тэги Украина ракета военный Россия штаб
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