В школе в Василькове произошел обвал капитальной стены

Никто из детей, по имеющейся на данный момент информации, не пострадал.

Facebook/ Игорь Мосийчук

В одной из школ в городе Васильков (Киевская обл.) обвалилось перекрытие нескольких этажей вместе с внешней стеной здания. По предварительной информаци, никто не пострадал, сообщил вице-премьер – министр ЖКХ Геннадий Зубко утром во вторник, 11 октября.



"Мне сообщили, что произошел обвал капитальной стены. Про предварительной информации, пострадавших нет: сделали перекличку, вроде бы, все дети на месте", - сказал Зубко журналистам в кулуарах украинско-немецкого бизнес-форума.



Зубко сообщил, что вынужден срочно выехать на место происшествия, после чего покинул форум.

ОБНОВЛЕНО: Согласно официальным данным ГСЧС, ЧП случилось в средней общеобразовательной школе №6, жертв и пострадавших нет.

"11 сентября около 10:00 в г.Васильков в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1 по 3 этажа и перекрытия учебных помещений. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. Причина разрушения устанавливается", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.

На месте происшествия работает 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС Украины.