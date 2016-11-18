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В Широкино по украинским позициям боевики били из 122 и 152-мм артиллерии и танка

18 ноября в 08:41

На донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП.

Боевики днр
На донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП
Facebook/Ден Леви
За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает штаб АТО в пятницу, 18 ноября. 

В частности, на мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Красногоровку, Бердянское, Водяное и Новотроицкое. По Широкино боевики вели огонь из 122 и 152мм артиллерии, там же позиции сил АТО обстреливал танк. Под обстрел попало и Гнутово. Из гранатометов была обстреляна Марьинка. 

На луганском направлении из 122мм артиллерии было обстреляно Троицкое, из минометов – Новоалександровка, Золотое, Орехово, Малиновое, Новозвановка и Крымское. Из БМП и стрелкового оружия велся огонь по Станице Луганской. 

На донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Пески. 

За указанный период произошло 40 обстрелов, говорится в сообщении. 

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел артиллерия АТО Широкино
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