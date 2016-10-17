В Сети появилось видеообращение людей, которые назвали себя убийцами "Моторолы"

Люди на видео пригрозили, что на "Мотороле" не остановятся.

Люди в масках и на фоне украинского флага хотят, чтобы ответственность за убийство "Моторолы" возложили на них

В сети появилось видеообращение людей в масках и на фоне украинского флага. Они заявили о своей ответственности за убийство одного из лидеров донецких боевиков Арсения Павлова ("Моторола").

Один из представителей этой группы в своем коротком обращении заявил, что видео снято в Донецке, где был ликвидирован "Моторола". "Захарченко, Плотницкий, ты следующий", – говорят они на русском языке. После - они показали жест "зига".

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Как сообщило издание со сслыкой на собственные источники, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

В то же время главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика "Моторола" на Киев и расценил ее как нарушение перемирия. "Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", – заявил Захарченко вечером 16 октября.