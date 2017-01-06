Топ Новости
<
>

В сети появилось видео с детскими поздравлениями с Рождеством для бойцов АТО

6 января в 15:28

Волонтеры призывают украинцев присоединиться к флешмобу и записать поздравление для тех, кто на передовой.

23423
В сети появилось видео с детскими поздравлениями с Рождеством для бойцов АТО.
Волонтеры записали трогательное видео, на котором дети поздравляют с Рождеством и Новым годом украинских военных, которые находятся на передовой в зоне АТО.

Ролик появился на странице Центра волонтеров People's Project в Facebook. На видео дети из разных городов Украины желают украинским солдатам мира и скорейшего возвращения домой.

"Бойцы работают и в праздники - на войне нет выходных. Да еще и семьи бойцов за сотни километров от военных, а Новый год и Рождество надо встречать в кругу родных. Поэтому добавим в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра", - объяснили волонтеры.

Завтра, 7 января, христиане восточного обряда будут отмечать Рождество Христово. Однако, в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. За минувшие сутки пророссийские террористы обстреляли украинские силы 32 раза. При этом один украинский солдат был ранен.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги волонтеры военные видео Украина АТО Рождество
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости