В сети появилось видео с детскими поздравлениями с Рождеством для бойцов АТО.

Волонтеры призывают украинцев присоединиться к флешмобу и записать поздравление для тех, кто на передовой.
Ролик появился на странице Центра волонтеров People's Project в Facebook. На видео дети из разных городов Украины желают украинским солдатам мира и скорейшего возвращения домой.
"Бойцы работают и в праздники - на войне нет выходных. Да еще и семьи бойцов за сотни километров от военных, а Новый год и Рождество надо встречать в кругу родных. Поэтому добавим в обычную военную жизнь на передовой немного сказочного рождественского добра", - объяснили волонтеры.
Завтра, 7 января, христиане восточного обряда будут отмечать Рождество Христово. Однако, в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. За минувшие сутки пророссийские террористы обстреляли украинские силы 32 раза. При этом один украинский солдат был ранен.ZN.UA