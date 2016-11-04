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В сети обнародовали аудиозапись переговоров пилотов "Белавиа" с украинским диспетчером

4 ноября в 14:54

Скандальные переговоры экипажа рейса "Белавиа" с украинским авиадиспетчером выложили в открытый доступ.

Белавиа
Украинский диспетчер действительно пригрозил пилотам "Белавиа" применением боевых самолетов
wikipedia
В интернете появилась аудиозапись переговоров между украинским диспетчером и пилотами гражданского самолета авиакомпании "Белавиа", который возвратили в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

Обнародованные материалы подтверждают заявления белорусской стороны о том, что украинский диспетчер озвучил угрозу поднять на перехват гражданского рейса истребители, а также соответствуют ранее обнародованной в Беларуси расшифровке переговоров.

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Напомним, 22 октября самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Судно вернулось, с борта сняли гражданина Армении, которого позже отправили в Минск другим рейсом.

В тот же день Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну из-за принудительного возвращения в Киев белорусского самолета.

1 ноября в СБУ заявили, что угроза применения боевой авиации против гражданского рейса "Белавиа", который вернули в киевский аэропорт "Жуляны", является следствием ошибки диспетчера.

"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время, мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская

По материалам: ZN.UA
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Тэги Белавиа переговоры Киев
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