В сети обнародовали аудиозапись переговоров пилотов "Белавиа" с украинским диспетчером

Скандальные переговоры экипажа рейса "Белавиа" с украинским авиадиспетчером выложили в открытый доступ.
Обнародованные материалы подтверждают заявления белорусской стороны о том, что украинский диспетчер озвучил угрозу поднять на перехват гражданского рейса истребители, а также соответствуют ранее обнародованной в Беларуси расшифровке переговоров.
Напомним, 22 октября самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Судно вернулось, с борта сняли гражданина Армении, которого позже отправили в Минск другим рейсом.
В тот же день Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну из-за принудительного возвращения в Киев белорусского самолета.
1 ноября в СБУ заявили, что угроза применения боевой авиации против гражданского рейса "Белавиа", который вернули в киевский аэропорт "Жуляны", является следствием ошибки диспетчера.
"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время, мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена ГитлянскаяZN.UA