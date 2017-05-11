В СБУ заявили об увольнении сотрудника, замеченного возле дома Шеремета накануне убийства

Игорь Устименко не работает в СБУ с апреля 2014 года.

Журналисты идентифицировали СБУшника, который провел несколько часов у дома Шеремета накануне его убийства Кадр/YouTube

В Службе безопасности Украины заявили, что Игорь Устименко, которого зафиксировали камеры наружного наблюдения возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь накануне его убийства, был уволен из СБУ в апреле 2014 года.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года.

Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы о чем говорить", – написал глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook вечером в среду, 10 мая.

Она также напомнила, что расследованием убийства журналиста занимается Национальная полиция и посоветовала обращаться непосредственно туда за комментариями по сути дела.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик, в свою очередь, поинтересовалась, предпримет ли СБУ какие-либо меры, чтобы Устименко был допрошен в рамках расследования убийства Шеремета.

Напомним, 10 мая состоялась премьера документального фильма-расследования об убийстве Павла Шеремета.

Среди прочего, авторам фильма удалось идентифицировать автомобиль Skoda, который зафиксировали камеры наружного наблюдения неподалеку от места жительства погибшего журналиста. Автомобиль зарегистрирован на имя Натальи Зарецкой. Однако на место инцидента на этой Skoda приезжал Игорь Устименко, который, как удалось выяснить журналистам, как минимум до 2014 года работал в СБУ. Он также был замечен возле дома Шеремета в ночь накануне убийства.

Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли ответить на вопросы журналистов. В СБУ от комментариев по этому вопросу отказались.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.