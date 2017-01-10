В СБУ указали на некорректность списков Савченко

Грицак провел совещание в связи с публикацией списков пленных.

В списках Савченко пленными значаттся пропавшие без вести и погибшие бойцы Василий Артюшенко, ZN.UA

Списки заложников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", обнародованные народным депутатом, являются некорректными, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В этом списке есть без вести пропавшие ребята. Даже погибшие. Кроме того, есть те, кто уже освобождены", – пояснил Тандит в комментарии "Украинской правде" вечером во вторник, 10 января.

В частности, в списках Савченко нет ученого Игоря Козловского, которого террористы взяли в заложники в январе 2016 года.

Тандит отметил, что публикация списков является нарушением украинского законодательства о защите персональных данных и о борьбе с террризом. По словам советника главы СБУ, обнародование этой информации может угрожать жизни заложников. Кроме того, их родственники могут стать жертвами мошенников, которые могут выманивать деньги в обмен на обещания предоставить информацию или помочь в освобождении.

"Как публикация этих списков поможет освобождению заложников?! Эффективные переговоры всегда проводились без публичности", – отметил Тандит, добавив, что накануне он общался с Савченко и пытался отговорить ее от публикации списков.

Во вторник глава СБУ провел совещание в связи с публикацией Савченко списков, посвященную их анализу, сопоставлению с офицальными данными и минимизации негативных последствий обнародования этой информации для процесса обмена.

Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Как сообщалось, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ранее Надежда Савченко дала показания Службе безопасности Украины по поводу своих поездок в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UA, Надежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.