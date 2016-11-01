Топ Новости
<
>

В СБУ угрозу применения боевой авиации против рейса "Белавиа" назвали выдумкой диспетчера

1 ноября в 13:48

Указания о применении истребителей против гражданского самолета – это абсурд, заявила представитель украинской спецслужбы.

СБУ
В СБУ прокомментировали расшифровку переговоров украинского диспетчера с пилотами "Белавиа"
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Угроза применения боевой авиации против гражданского рейса "Белавиа", который вернули в киевский аэропорт "Жуляны", является следствием ошибки диспетчера,  заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя обнародованную расшифровку переговоров украинского диспетчера с пилотом самолета.

"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время, мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", - цитирует ее комментарий канал "112 Украина".

Ранее ресурс "Беларусь сегодня" опубликовал расшифровку переговоров рейса "Белавиа" В–2–840, следовавшего из Киева в Минск 21 октября. Согласно обнародованным материалам, диспетчер потребовал у пилотов вернуться на аэродром вылета "Жуляны", пригрозив, что в случае невыполнения указания на перехват гражданского борта поднимут боевые самолеты.

Диспетчер не назвал пилотам причину возвращения самолета, но сообщил, что указание поступило от "Украэроруха". Позже он добавил, что информация о возврате поступила от военного руководства.

Читайте также: Снятый с самолета "Белавиа" российский пропагандист хочет судиться с украинскими властями

Напомним, 22 октября самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Судно вернулось, с борта сняли гражданина Армении, которого позже отправили в Минск другим рейсом.

В тот же день Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну из-за принудительного возвращения в Киев белорусского самолета.

По материалам: 112.ua , Беларусь Сегодня ,
Читайте также
Тэги самолет Белавиа переговоры
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.52
EUR 27.93
Последние новости