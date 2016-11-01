В СБУ угрозу применения боевой авиации против рейса "Белавиа" назвали выдумкой диспетчера

Указания о применении истребителей против гражданского самолета – это абсурд, заявила представитель украинской спецслужбы.

В СБУ прокомментировали расшифровку переговоров украинского диспетчера с пилотами "Белавиа" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Угроза применения боевой авиации против гражданского рейса "Белавиа", который вернули в киевский аэропорт "Жуляны", является следствием ошибки диспетчера, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя обнародованную расшифровку переговоров украинского диспетчера с пилотом самолета.

"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время, мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", - цитирует ее комментарий канал "112 Украина".

Ранее ресурс "Беларусь сегодня" опубликовал расшифровку переговоров рейса "Белавиа" В–2–840, следовавшего из Киева в Минск 21 октября. Согласно обнародованным материалам, диспетчер потребовал у пилотов вернуться на аэродром вылета "Жуляны", пригрозив, что в случае невыполнения указания на перехват гражданского борта поднимут боевые самолеты.

Диспетчер не назвал пилотам причину возвращения самолета, но сообщил, что указание поступило от "Украэроруха". Позже он добавил, что информация о возврате поступила от военного руководства.

Напомним, 22 октября самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Судно вернулось, с борта сняли гражданина Армении, которого позже отправили в Минск другим рейсом.

В тот же день Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерию Джигуну из-за принудительного возвращения в Киев белорусского самолета.