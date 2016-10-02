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В СБУ раскрыли подробности спецоперации по перехвату контрабанды в районе Гранитного

2 октября в 18:37

При задержании контрабандистов боец ВСУ поручил ранение.

Гранитное
Тука извинился за дезинформацию о конфликте между СБУ и "тридцаткой" за контрабанду
UAinfo
В Службе безопасности Украины утверждают, что информация о перестрелке между сотрудниками СБУ и бойцами 30-й бригады ВСУ не соответствует действительности.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными 30-й бригады задержали в Гранитном два автобуса с товарами широкого потребления, которые предприниматели пытались незаконно переместить на временно оккупированные территории. Спецоперация состоялась 1 октября. Сейчас проводятся следственные действия", – сообщила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 2 октября.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, в свою очередь, извинился за распространение непроверенной инфомации о перестрелки между бойцами ВСУ и СБУшниками, которые "крышуют" контрабанду".

Он также сообщил, что во время задержания контрабандистов один из военнослужащих 30-й бригады получил ранение.

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Ранее Тука сообщил, что бойцы ВСУ задержали автомобили с котрабандой в районе Гранитного. При этом, по данным замминистра, "крышуют" контрабандистов сотрудники СБУ: "дело взяли под свой контроль и никого не пускают, хотят" замять".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО контрабанда ВСУ Тука Гранитное СБУ
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