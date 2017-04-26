В СБУ пояснили обыски в "Укргаздобыче" и Dragon Capital поиском шпионским программ

Компьютерную технику изъяли в восьми компаниях. Какое именно запрещенное ПО было на них установлены, в СБУ не уточнили.

Экспертиза СБУ признала шпионским ПО для оценки єффективности работы персонала business.ua Служба безопасности Украины провела обыски и изъяла компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".

"Во время обысков была изъята компьютерная техника с установленными шпионскими программами производства РФ, которые, согласно выводам экспертов, являются специальными техническими средствами негласного получения информации", – сказано в сообщении пресс- службы СБУ от 26 апреля.

В СБУ сообщили об обысках в восьми компаниях, но не стали уточнять каких именно. Название запрещенного программного обеспечения также не уточняется.

В пресс-службе Dragon Capital уточнили, что этим "шпионским софтом" является программа "Стахановец" (Mirobase), которая используется для оценки эффективности использования сотрудниками рабочего времени.

"Как выяснилось, программное обеспечение, официально приобретенное СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году у украинской компании ООО "Стахановец ПРО" (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников СП ООО "Драгон Капитал", в 2016 году было признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства", – пояснили в компании.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что СБУ искала шпионское ПО в офисах компаний Dargon Capital, "Укргаздобыча" и "1С Дистрибуция".

"Одна из компаний заплатила 3 миллиона гривень за возврат изъятой техники. Другие выиграли суд о возврате имущества, но его так и не вернули. Это ноу-хау СБУ по рэкету бизнеса... Хотя такого рода ПО стоит во всех крупнейших корпорациях по всему миру и является средством предотвращения утечек информации, а не шпионским средством", – процитировал политик неназванного предпринимателя на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча". У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала связал обыски с корпоративным конфликтом с бизнесменом Андреем Адамовским вокруг ТРЦ Skymall.