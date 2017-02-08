В СБУ подтвердили проведение новых обысков в офисах "Укргаздобычи"

На этот раз обыски связаны с хищением у компании 95 млн грн через договоры о предоставлении охранных услуг.

В СБУ рассказали, почему обыскивают офис "Укргаздобычи" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Правоохранители проводит санкционированныев офисах ПАО "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве и Харьковской области, а также в офисах частных коммерческих структур в рамках уголовного производства о преступной растрате 95 млн грн государственных средств.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники СБ совместно с прокуратурой раскрыли чиновников "Укргаздобычи" на выведении средств из компании.

"Правоохранители установили, что чиновники головного офиса Укргаздобычи и региональных филий общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения средств компании через предоставление охранных услуг. Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами", – отмечается в сообщении.

Следствие установило, что для легализации оборудки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности.

"Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривень, которые потом перевели в наличные и присвоили участники оборудки", – подчеркнули в СБУ.

Утром 8 февраля СМИ сообщили, что Правоохранители снова устроили обыск в головном киевском офисе ПАО "Укргаздобыча".

Напомним, в мае прошлого года СБУ провела в головном офисе "Укргаздобычи" обыск по делу о миллиардных злоупотреблениях. Впоследствии, правоохранители проводили обыски в региональных отделениях компании.

Следствие установило, что создателем схем расхищения газа "Укргаздобыче" является народный депутат Александр Онищенко.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании преступных схем и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.