В СБУ не подтвердили передачу боевиками двух заложниц Савченко

Служба безопасности Украины заметила, как российские спецслужбы маниупулируют украинскими политиками.

В СБУ не знают, как российские спецслужбы будут использовать Савченко Василий Артюшенко, ZN.UA

Служба безопасности Украины не подтверждает передачу народному депутату Надежде Савченко боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" двух заложниц. Советник главы СБУподчеркнул, что процесс обмена находится под контролем Службы безопасности Украины.

"Нет никакого обмена. Понятно уже всем, что пытаются манипулировать с той стороны и со стороны России нашими известными политиками. Мы только говорим о том, что мы обеспечиваем процесс освобождения заложников. Как будут дальше использовать Савченко — мы не можем сказать, мы в этом участия не принимаем", – сообщил Тандит в эфире Hromadske.ua вечером в понедельник, 26 декабря.

Советник главы СБУ напомнил, что Киев в качестве жеста доброй воли намерен передать боевикам 15 лиц, осужденных за преступления против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Напомним, главари террористических организаций Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пообещали передать Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.