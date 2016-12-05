В СБУ назвали сроки возможного освобождения украинцев из плена в ОРДЛО

У боевиков "ДНР" и "ЛНР" официально находится 108 украинских заложников.

Боевики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» подтверждают только 50 заложников rss-catalog.net

Украинская сторона ожидает освобождения заложников из плена у боевиков ОРДЛО до Нового года или Рождества, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы надеемся, что до Нового года будут освобождены наши заложники. Мы уверены, что Российская Федерация, которая позиционирует себя как правовое государство, сделает все для того, чтобы к Рождеству буду освобождены наши заложники. Мы готовы в любой момент забрать наших ребят. Сделаем все, чтобы провести эту операцию", - сказал он в комментарии Liga.net.

Тандит подчеркнул, что на сегодня в ОРДЛО официально находится 108 украинских заложников. В свою очередь боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" подтверждают только 50 человек.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о готовности к неравнозначному обмену для освобождения украинских заложников.

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он журналистам в Краматорске в среду.

В свою очередь, в "ДНР" заявили", что готовы вести обмен пленными только по формуле "всех на всех".