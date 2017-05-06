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В СБУ назвали количество захваченных в Донбассе и заключенных в РФ украинцев

6 мая в 11:25

Тандит пожаловался, что тема захваченных российскими силами украинцев заполитизирована.

Тандит_5_канал
Тандит говорит, что количество освобожденных украинцев растет.
5 канал
Пророссийские боевики в Донбассе удерживают в заложниках 128 граждан Украины. Еще 10 украинцев попали в тюрьмы в России.

Об этом сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала".

"Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных возрастает", – сказал он.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека. Она также заявляла, что бойовики ОРДЛО искусственно занижают число заложников.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 5 канал
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Тэги СБУ Россия украинцы Донбасс
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