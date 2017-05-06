В СБУ назвали количество захваченных в Донбассе и заключенных в РФ украинцев

Тандит пожаловался, что тема захваченных российскими силами украинцев заполитизирована.
Об этом сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала".
"Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных возрастает", – сказал он.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека. Она также заявляла, что бойовики ОРДЛО искусственно занижают число заложников.
Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".5 канал