В СБУ назвали количество захваченных в Донбассе и заключенных в РФ украинцев

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Тандит пожаловался, что тема захваченных российскими силами украинцев заполитизирована.

Тандит говорит, что количество освобожденных украинцев растет. 5 канал

Пророссийские боевики в Донбассе128 граждан Украины. Еще 10 украинцев попали в тюрьмы в России.

Об этом сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала".

"Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полтора года тема максимально политизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных возрастает", – сказал он.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека. Она также заявляла, что бойовики ОРДЛО искусственно занижают число заложников.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".