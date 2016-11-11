В СБУ назвали дату начала реализации российского плана дестабилизации в Украине

Конечной целью плана российских спецслужб являются досрочные выборы и усиление позиций сепаратистов сил в новом парламенте.
"Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал он на брифинге.
По его словам, 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.
"Цель плана - внутренняя дестабилизация, организация досрочных выборов в Украине, усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте", - добавил Дублик.
4 ноября глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины располагает новыми документами с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины.
Ранее украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, который содержит план по дестабилизации Украины "Шатун".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,