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В СБУ назвали дату начала реализации российского плана дестабилизации в Украине

11 ноября в 12:40

Конечной целью плана российских спецслужб являются досрочные выборы и усиление позиций сепаратистов сил в новом парламенте.

финансовый майдан 16.12
Российские спецслужбы начнут расшатывать ситуацию в Украине с "митинга вкладчиков" 15 ноября. Затем подтянуться "недовольные коммунальными тарифами"
twitter.com/avramchuk_katya
Первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября, сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.

"Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал он на брифинге.

По его словам, 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.

"Цель плана - внутренняя дестабилизация, организация досрочных выборов в Украине, усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте", - добавил Дублик.

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4 ноября глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины располагает новыми документами с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины.

Ранее украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, который содержит план по дестабилизации Украины "Шатун".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги СБУ Россия акции
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2 комментария
  • Владислав Коломиец Сегодня, 14:55 вы все врете-это все проклятый путин-педро спас нас от страшной панды Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Qwerew Qasdfweq Сегодня, 13:04 Не нужно было делать тарифы безумными в то же время продолжая коррупцию и разворовывая бюджет, при этом из наворованного "попередниками" в бюджет вернули сущие копейки. Ответить Цитировать Пожаловаться
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