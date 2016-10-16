В СБУ и МВД подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы"

В МВД Украины считают, что боевика ликвидировали российские спецслужбы.

Украинские силовики считают, что "Моторолу" ликвидировали российские спецслужбы Facebook/Ден Леви

В Службе безопасности Украины подтвердили ликвидацию боевика террористической группировки "ДНР" Арсения Павлова, также известного как

"Могу подтвердить информацию, о которой говорят сейчас СМИ об убийстве Арсения Павлова…Человек, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлен в розыск, убит сегодня в жилом доме", – заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 16 октября.

Информацию об уничтожении "Моторолы" также подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу", – сообщил глава пресс-службы МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 16 октября.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк утверждает, что террориста ликвидировали российские спецслужбы.

"Террориста "Моторолу" уничтожили в Донецке. Профессионально "зачистили" еще один созданный Кремлем "продукт Новороссии". По логике развития событий следующими в списке ФСБ на ликвидацию стоят "Гиви" (полевой командир группировки "ДНР" Михаил Толстых, – Ред.) и Ходаковский (экс-командир батальона "Восток" и бывший начальник так называемой "Службы безопасности ДНР" Александр Ходаковский, – Ред.), а также сами Захарченко и Плотницкий (главари группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, – Ред.)", – написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером 16 октября российской информационное агентство "Интерфакс сообщило об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Как сообщило издание со сслыкой на собственные источники, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.