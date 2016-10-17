В САП ожидают вынесения судебного приговора по "делу Матюшко" до конца октября

Отсутствие приговоров по делам САП связано с судебной реформой и перегруженностью судей, заявил глава ведомства.
Как отметил прокурор в интервью для агентства "Українські новини", дело прокурора Матюшко, предлагавшего взятку за трудоустройство в НАБУ, может завершиться в кратчайшие сроки.
"Возможно, первый приговор будет до конца октября. Если опять же таки сторона защиты не начнет заявлять ходатайства об отводах и так далее. Но на этот процесс у нас нет влияния", – отметил он.
При этом Холодницкий опроверг звучащие в адрес НАБУ обвинения в недееспособности, связанные с тем, что по открытым бюро делам все еще нет приговоров. По его словам, данная ситуация связана с судебной реформой и перегруженностью судей.
"Отсутствие приговоров - это проблема не только НАБУ, но и всех остальных органов следствия. Мы только сейчас можем услышать о приговорах по делам, которые были направлены в суд еще в 2013-2014 годах", – отметил прокурор.
С его точки зрения, единственный способ преодолеть сложившуюся ситуацию – завершить реформу судебной системы.
"Мы уже начали этот процесс, он болезненный и не быстрый, но он не стоит на месте. Мы встречаемся с председателями судов и пытаемся говорить о проблеме. Но много судей реально загружены. К примеру, у одной из судей в Киеве в производстве находится 238 дел. Кто-то уволился и ушел в отставку, кого-то уволили за нарушение присяги, кто-то в розыске и все дела перераспределяются на тех, кто остался", – заключил он.
Напомним,, 17 февраля 2016, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, который предлагал взятку в размере 10 тысяч долларов членам конкурсной комиссии НАБУ.
Данная сумма предлагалась за положительное решение вопроса насчет трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов Бюро.Українські новини