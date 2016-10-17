В САП ожидают вынесения судебного приговора по "делу Матюшко" до конца октября

Отсутствие приговоров по делам САП связано с судебной реформой и перегруженностью судей, заявил глава ведомства.

В САП ждут завершения своего первого уголовного производства Андрей Товстыженко, ZN.UA

Первый судебный приговор по уголовному производству, открытому Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) может быть вынесен уже до конца октября, сообщил глава САП

Как отметил прокурор в интервью для агентства "Українські новини", дело прокурора Матюшко, предлагавшего взятку за трудоустройство в НАБУ, может завершиться в кратчайшие сроки.

"Возможно, первый приговор будет до конца октября. Если опять же таки сторона защиты не начнет заявлять ходатайства об отводах и так далее. Но на этот процесс у нас нет влияния", – отметил он.

При этом Холодницкий опроверг звучащие в адрес НАБУ обвинения в недееспособности, связанные с тем, что по открытым бюро делам все еще нет приговоров. По его словам, данная ситуация связана с судебной реформой и перегруженностью судей.

"Отсутствие приговоров - это проблема не только НАБУ, но и всех остальных органов следствия. Мы только сейчас можем услышать о приговорах по делам, которые были направлены в суд еще в 2013-2014 годах", – отметил прокурор.

С его точки зрения, единственный способ преодолеть сложившуюся ситуацию – завершить реформу судебной системы.

"Мы уже начали этот процесс, он болезненный и не быстрый, но он не стоит на месте. Мы встречаемся с председателями судов и пытаемся говорить о проблеме. Но много судей реально загружены. К примеру, у одной из судей в Киеве в производстве находится 238 дел. Кто-то уволился и ушел в отставку, кого-то уволили за нарушение присяги, кто-то в розыске и все дела перераспределяются на тех, кто остался", – заключил он.

Напомним,, 17 февраля 2016, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, который предлагал взятку в размере 10 тысяч долларов членам конкурсной комиссии НАБУ.

Данная сумма предлагалась за положительное решение вопроса насчет трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов Бюро.